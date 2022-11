Monica, grande tennista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Monica, grande tennista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SELES

Significato/Curiosita : Monica, grande tennista

monica seles (nata monika seleš, ungh. mónika szeles; novi sad, 2 dicembre 1973) è un'ex tennista jugoslava, naturalizzata statunitense dal 1994; nel...

