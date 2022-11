Misura di peso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misura di peso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Misura di peso

Equivalenza misure antiche con il sistema metrico decimale. questa voce elenca le unità di misura presenti in sicilia in vigore (pur subendo variazioni...

Genere viene modificato in etto e similmente sono modificate le unità derivate di cui è prefisso; nel linguaggio comune etto viene usato per ettogrammo...