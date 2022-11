Marcell __: ha vinto due ori a Tokyo 2020 nell atletica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Marcell __: ha vinto due ori a Tokyo 2020 nell atletica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : JACOBS

Significato/Curiosita : Marcell __: ha vinto due ori a tokyo 2020 nell atletica

Con la misura di 2,01 m stabilita due volte nel 1978, anno in cui vinse il campionato europeo. ha vinto inoltre due medaglie d'oro alle universiadi, altrettante...

Lamont marcell jacobs jr. (ipa: [l'mnt m'sl 'ekbz]; el paso, 26 settembre 1994) è un velocista ed ex lunghista italiano, campione olimpico dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

