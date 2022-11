Manca nei regimi totalitari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Manca nei regimi totalitari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LIBERTÀ

Significato/Curiosita : Manca nei regimi totalitari

Istituì la giornata europea di commemorazione delle vittime di tutti i regimi totalitari e autoritari per rendere onore alla memoria delle vittime di tutte...

Significati del termine libertà, vedi libertà (disambigua). allegoria della libertà in place de la république, parigi per libertà s'intende la condizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

