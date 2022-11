La locuzione che ci riporta alle origini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La locuzione che ci riporta alle origini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AB OVO

Significato/Curiosita : La locuzione che ci riporta alle origini

(album). la locuzione latina hic sunt leones (lett. "qui ci sono i leoni") o hic sunt dracones (lett. "qui ci sono i draghi") è un'espressione che viene...

Nascita di elena dall'uovo ab ovo è una locuzione latina, che tradotta letteralmente significa "dall'uovo", cioè "da molto lontano", "dalle più remote... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

