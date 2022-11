Un liquore per le torte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un liquore per le torte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RUM

Significato/Curiosita : Un liquore per le torte

L’aurum è un liquore con una gradazione di 40°, a base di brandy ed infuso di arance. è una specialità di pescara. la storica distilleria era presso il...

il rum (in francese rhum, in spagnolo ron; in italiano raramente rumme)

