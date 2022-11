La linea fortificata che erigevano gli assediati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La linea fortificata che erigevano gli assediati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : CONTROVALLAZIONE

Significato/Curiosita : La linea fortificata che erigevano gli assediati

i villaggi erigevano fortificazioni. i fabbri fabbricavano frecce, lance e altre armi dal ferro estratto e fuso nel paese di mossi che spesso intingevano...

Piedi (quattordici-quindici metri), almeno lungo la "controvallazione" occidentale. la controvallazione interna e i più distanti doppi fossati la "circonvallazione"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con linea; fortificata; erigevano; assediati; Si allinea no in attesa del via; Collega il PC a una linea telefonica; Hanno perduto la linea ; Una linea senza curve; Buca fortificata sul campo di battaglia; Era una poderosa linea fortificata francese; Dimora fortificata da signore medievale; Costruzione fortificata ; I pellirosse li erigevano nei loro villaggi; I Romani li erigevano in onore degli eserciti vincitori; Si erigevano in onore degli dèi; Li erigevano i Pellirosse; Lo erano gli assediati ; Uscita di assediati ; Le tentano gli assediati ; Azione bellica degli assediati ; Cerca nelle Definizioni