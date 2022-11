Linea che non deflette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Linea che non deflette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RETTA

Significato/Curiosita : Linea che non deflette

Rotazione) e deflette quindi verso destra. viceversa il liquido che fluisce verso sud incrementa la sua velocità tangenziale e deflette verso la sua destra...

Tipica rappresentazione di una retta come un segmento con estremi tratteggiati. la retta o linea retta è uno dei tre enti geometrici fondamentali della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

