Lavora con l elmetto in testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavora con l elmetto in testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MINATORE

Significato/Curiosita : Lavora con l elmetto in testa

Stahlhelme) è l'espressione tedesca per "elmetto d'acciaio". il termine stahlhelm si riferisce sia ad un generico elmetto in acciaio, sia più specificamente a...

Continua che alternata, questi ultimi asincroni trifase. constantin meunier, minatori a borinage (fine sec. xix) nelle miniere, ai possibili incidenti generali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

