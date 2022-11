Si lancia... in Borsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si lancia... in Borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OPA

Significato/Curiosita : Si lancia... in borsa

Imperiale, la lancia sacra e tutti i reliquiari, tranne la borsa di santo stefano. questi oggetti sono noti come nürnberger kleinodien, in italiano "gioielli...

Disambiguazione – "opa" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi opa (disambigua). per offerta pubblica di acquisto o opa, in inglese tender... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con lancia; borsa; Ha lancia to Sincerità; Chi lo lancia è proprio in grave pericolo; Si lancia col tamburello; Hanno lancia to Uomini soli; L Alain della pellicola borsa lino; Prezzo corrente dei valori di borsa ; Compra e vende titoli in borsa per conto dei propri clienti; Contratto a premio diretto in borsa ; Cerca nelle Definizioni