Inquina l aria nelle città industriali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inquina l aria nelle città industriali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SMOG

Significato/Curiosita : Inquina l aria nelle citta industriali

Quando vengono utilizzati in processi industriali, oppure quando vengono consumati. il principio "chi inquina paga" rivela diverse finalità e funzioni;...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi smog (disambigua). nelle scienze ambientali lo smog (termine inglese, incrocio di smoke, "fumo", e fog... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

