Si infilano in preziose collane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si infilano in preziose collane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PERLE

Significato/Curiosita : Si infilano in preziose collane

perle – forma francese del nome proprio di persona perla perle – sommergibile appartenente alla classe saphir della marine nationale perle – album musicale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

perle – forma francese del nome proprio di persona perla perle – sommergibile appartenente alla classe saphir della marine nationale perle – album musicale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con infilano; preziose; collane; Si infilano nei guanti; S infilano in apposite prese; Vi si infilano le braccia; In quelle della camicia si infilano le braccia; Creò preziose Uova per gli zar; Piccolo baule che può contenere cose preziose ; S incastonano solo quelle preziose ; Il rapper Marco Fiorito autore di Cose preziose ; Sono doppie nelle collane ; Si dice di maglie o collane ; Se ne fanno collane e bracciali; Arricchisce collane e bracciali;