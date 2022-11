La indossano i magistrati in tribunale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La indossano i magistrati in tribunale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TOGA

Significato/Curiosita : La indossano i magistrati in tribunale

Designasse proprio i magistrati (dalla toga nera che indossano in udienza); le missive avrebbero così inteso insinuare la certezza che in realtà il pool operasse...

Se stai cercando altri significati, vedi toga (disambigua). statua con toga dell'imperatore nerva. la toga, il cui nome è connesso con il verbo latino... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

