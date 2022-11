Lo indossa il monaco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo indossa il monaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SAIO

Significato/Curiosita : Lo indossa il monaco

monaco che indossa lo scapolare monaci cistercensi al lavoro nei campi, visibile lo scapolare nero sulla veste bianca lo scapolare (dal latino scapula...

Il saio è un abito religioso indossato da monaci ed anacoreti. ha una particolare valenza penitenziale perché realizzato con tessuti molto grossolani ed... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

