Un imbarcazione con sedili scorrevoli - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : IOLE

Fianchi (falchette) e può avere sedili fissi o scorrevoli; vi si voga in coppia, e i vogatori sono due, quattro o otto, con o senza timoniere. in italia...

iole (in greco antico: , ióle) è un personaggio della mitologia greca. fu una principessa d'ecalia. nel palazzo ducale di urbino è rappresentata una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con imbarcazione; sedili; scorrevoli; imbarcazione tipica delle paludi della Florida; imbarcazione a pagaia; Sottile imbarcazione a remi; Un imbarcazione di fortuna; Cambiano sedili in pedali; Bassi sedili ; Finta pelle per sedili ; Morbidi sedili al cinema o a teatro; Contenitori scorrevoli di armadi e comodini; Indici scorrevoli ; Rendere scorrevoli gli ingranaggi; scorrevoli ... come sfere;