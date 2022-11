Grande architetto del Barocco attivo a Roma e Firenze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande architetto del Barocco attivo a Roma e Firenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : PIETRO DA CORTONA

Significato/Curiosita : Grande architetto del barocco attivo a roma e firenze

Stile artistico e architettonico dominante del xvii secolo. lo stile barocco ha fondamenti negli ultimi anni del xvi secolo, ma nasce a roma intorno al terzo...

pietro da cortona, autoritratto pietro da cortona, nato come pietro berrettini (cortona, 1º novembre 1597 – roma, 16 maggio 1669), è stato un pittore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

