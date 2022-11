Gira intorno alla casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gira intorno alla casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CORNICIONE

Significato/Curiosita : Gira intorno alla casa

Condotto da fiorella mannoia, vedi la musica che gira intorno (programma televisivo). la musica che gira intorno è un brano musicale scritto ed interpretato...

Il cornicione è un elemento architettonico che svolge la funzione di terminazione superiore di un edificio. presenta normalmente andamento orizzontale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

