Gemere come le pecore - Cruciverba

Gemere come le pecore.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BELARE

Significato/Curiosita : Gemere come le pecore

Joost van de weijer per aver analizzato le variazioni nel fare le fusa, vibrare, trillare, miagolare, gemere, mormorare, squittire, sibilare, soffiare...

«agnel son bianco e vo belando be, e, per ingiuria di capra superba belar convengo e berdo un boccon d'erba el danno è di colui, io dico in fè che grasso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

