Gara con gli skipper - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gara con gli skipper. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : REGATA

Aggiudicato la louis vuitton cup tra gli 8 partecipanti, battendo in finale i neozelandesi, tra cui si misero in evidenza lo skipper russell coutts e il tattico...

Nome regata, sempre legato a tale ambito. con una linea filante e con un abitacolo spazioso, la fiat regata venne venduta in varie versioni: la regata con... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con gara; skipper; Una gara a volte speciale, a volte gigante; Mettere in __= offrire come premio d una gara ; Il de Triomphe popolare gara ippica francese; La gara podistica che supera di poco i 20 chilometri; Lo skipper Cayard; Impegna lo skipper ; Lo skipper vuole vincerla; Lo skipper ce la mette tutta per vincerla;