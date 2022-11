Frutto che si taglia a fette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutto che si taglia a fette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MELONE

Significato/Curiosita : Frutto che si taglia a fette

L'isola, si lasciarono tentare dal frutto del loto, un frutto magico che fece loro dimenticare mogli, famiglie e la nostalgia di casa. è probabile che il loto...

Giorgia meloni (roma, 15 gennaio 1977) è una politica italiana, dal 22 ottobre 2022 presidente del consiglio dei ministri della repubblica italiana, prima... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

