Un frutto che aromatizza il tè freddo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un frutto che aromatizza il tè freddo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PESCA

Significato/Curiosita : Un frutto che aromatizza il te freddo

Ugualmente il curry che serve a profumare i currywurst. i sottaceti accompagnano naturalmente i piatti di salumi del mattino. la cannella aromatizza alcuni dessert...

Divide in: pesca sportiva pesca commerciale pesca di sostentamento pesca – colore pesca – comune della colombia nel dipartimento di boyacá pesca di beneficenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con frutto; aromatizza; freddo; frutto che si taglia a fette; frutto che si schiaccia; Matura, ma non è frutto ; Un frutto con bacche rosse a grappoletti; L erba che aromatizza la grappa; aromatizza il mojito; aromatizza l aria in pineta; aromatizza la grappa; Cosi è il freddo ... quando è eccessivo; freddo come il ghiaccio; Una conseguenza del freddo o della paura; Tremolio lungo il corpo, per freddo o paura; Cerca nelle Definizioni