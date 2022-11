In fronte a Polifemo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In fronte a Polifemo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OCCHIO

Significato/Curiosita : In fronte a polifemo

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi polifemo (disambigua). polifemo (in greco antico: pfµ, polýphemos, letteralmente «che parla...

Dell'iride. le tre porzioni pigmentate formano il tratto uveale o uvea. occhio umano occhio umano profondamente alla coroide si estende uno strato fotosensibile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con fronte; polifemo; Di fronte a ENE; Si fa portando la mano destra sulla fronte ; È di fronte a La Maddalena; Il punto a forma di V nell attaccatura dei capelli, al centro della fronte ; Nome con cui Ulisse inganna polifemo ; Nereide amata da polifemo ; La dimora di polifemo ; Fu amata da Aci e da polifemo ; Cerca nelle Definizioni