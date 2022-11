Frittella di pasta dolce tipica del Centro Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frittella di pasta dolce tipica del Centro Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CASTAGNOLA

Significato/Curiosita : Frittella di pasta dolce tipica del centro italia

"cavallo di san martino", nato negli anni sessanta del novecento e oggi iscritto nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali veneti: con la pasta frolla...

castagnola – nome comune di chromis chromis, pesce marino della famiglia pomacentridae castagnola rossa – nome comune di anthias anthias, pesce marino... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con frittella; pasta; dolce; tipica; centro; italia; La frittella tonda preparata su una piastra rovente; frittella di pasta dolce; Una frittella da brunch; frittella siciliana a base di farina di ceci; Si mette nell acqua della pasta ; pasta sintetica simile alla creta; Viene impasta to nella betoniera; C è chi li preferisce alla pasta ; Il dolce nuziale; __ Ekberg, La dolce vita; Un dolce di mandorle e miele; Grossi pesci d acqua dolce ; Un tipo di scogliera tipica dei mari tropicali; La tipica ciambella glassata statunitense; tipica competizione equestre dei Senesi; Vivanda tipica di Valencia; Hanno il clacson al centro ; Il punto a forma di V nell attaccatura dei capelli, al centro della fronte; Assieparsi... in centro ; Passa sempre per il centro ; È la più antica squadra di calcio italia na; Ex compagnia aerea italia na; La forma di sostegno economico introdotta in italia nel 2019; Uno storico partito italia no; Cerca nelle Definizioni