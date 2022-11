Il frate manzoniano che chiede noci in elemosina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il frate manzoniano che chiede noci in elemosina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GALDINO

Significato/Curiosita : Il frate manzoniano che chiede noci in elemosina

Fra galdino è un personaggio immaginario presente ne i promessi sposi, romanzo di alessandro manzoni. il personaggio ha un ruolo significativo nel capitolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

