La figura retorica con la quale si descrive vivacemente una situazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La figura retorica con la quale si descrive vivacemente una situazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IPOTIPOSI

Significato/Curiosita : La figura retorica con la quale si descrive vivacemente una situazione

Confondersi coll'omonima figura retorica) si intende un punto del verso in cui si evita di far terminare le parole. nell'esametro, si possono riscontrare questi...

Di sesto empirico ipotiposi pirroniane. anche kant, nella critica del giudizio, distingue la ipotiposi schematica dalla ipotiposi simbolica, mediante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

