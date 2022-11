Da essa non si cava sangue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Da essa non si cava sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RAPA

Significato/Curiosita : Da essa non si cava sangue

Vena cava inferiore drena il sangue refluo proveniente dalle regioni sotto-diaframmatiche del corpo per convogliarlo nell'atrio destro del cuore. essa presenta...

Significati, vedi rapa (disambigua). rape aspetto della pianta brassica rapa. la rapa è la radice carnosa ("fittone") della pianta brassica rapa, coltivata a... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con essa; cava; sangue; Interessa il collezionista; Dies __, nella Messa da requiem; Non manca nel nécessa ire di un uomo; Bebe la campionessa di scherma alle Paralimpiadi; Auto cariche di cava lli; La Casa automobilistica che produceva la Due cava lli; Sostanza proteica che si ricava dal latte; Qualcuno li interpreta per ricava rne i numeri; Allena i purosangue ; Uscita di sangue dal naso; Composto presente nel sangue ; Uccello delle Galapagos che si nutre del sangue delle sule, altri uccelli;