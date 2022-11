L eroe che fuggì da Troia in fiamme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L eroe che fuggì da Troia in fiamme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ENEA

Significato/Curiosita : L eroe che fuggi da troia in fiamme

Enea da troia, federico barocci, 1598 galleria borghese, roma enea riuscì a fuggire da troia in fiamme, col padre anchise, il figlio ascanio (o iulo in latino)...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi enea (disambigua). enea (in greco antico: aea, aineías; in latino: aeneas, -ae) è una figura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

