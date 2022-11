Effettuano trasporti verticali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Effettuano trasporti verticali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ASCENSORI

Significato/Curiosita : Effettuano trasporti verticali

Dodici linee di cui esso è composto: le linee s1, s2, s5, s6, s12 ed s13 effettuano servizio nella fermata sotterranea, lungo il passante ferroviario, mentre...

negli ascensori inclinati è presente l'impianto di sollevamento per mezzo di una fune traente come negli ascensori verticali. gli ascensori inclinati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con effettuano; trasporti; verticali; effettuano esami con provette; Li effettuano i tennisti per scaldarsi; Da quelli correnti si effettuano bonifici; Si effettuano con PayPal; Autoveicolo per trasporti ; Furgone per trasporti ; Un tipo di azienda di trasporti ; La società dei trasporti privati via app; Tessuto con righe verticali ; Un gioco con orizzontali e verticali ; Tessuto con sottili linee verticali a contrasto; Superfici verticali ; Cerca nelle Definizioni