Il dolce far _ dell ozioso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dolce far _ dell ozioso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NIENTE

Significato/Curiosita : Il dolce far _ dell ozioso

Presenti nel caso del cosiddetto "dolce far niente" inteso come «uno stato di ozio felice e spensierato». dolce far niente, dipinto di john william waterhouse...

Tutto tutto niente niente è un film del 2012 diretto da giulio manfredonia. il protagonista è antonio albanese, che veste i panni del suo personaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

