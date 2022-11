Le discipline scolastiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le discipline scolastiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MATERIE

Significato/Curiosita : Le discipline scolastiche

Moltiplicazione, termini e discipline pseudoscientifiche, da valutare sempre con attenzione. in ambito accademico, come indicato dal miur le discipline psicologiche...

Elevati carichi di rottura; materie plastiche: formulate a partire da termoplastici e termoindurenti; resine: particolari materie plastiche formulate a partire... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con discipline; scolastiche; Insieme delle discipline praticate all ippodromo; Relativo alle discipline di esercizio fisico; Gareggia in sette discipline ; Gareggiano in più discipline ; Lo sono le commissioni scolastiche ; Punizioni scolastiche ; Pasto servito nelle mense scolastiche ; Nelle aule scolastiche ; Cerca nelle Definizioni