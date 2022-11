Si dice d una cifra senza rotti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice d una cifra senza rotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TONDA

Significato/Curiosita : Si dice d una cifra senza rotti

Tikrit e spingendosi fino al territorio del kurdistan. in questo periodo, rotti definitivamente i legami con al-qaeda, proclama la creazione di un califfato...

La tonda gentile delle langhe (sinonimo trilobata), o nocciola piemonte, è una varietà di nocciola igp prodotta nel basso piemonte, comprendente alcune... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con dice; cifra; senza; rotti; Codice per fare bonifici; La radice dei capelli; Non fa quel che dice ; Si dice quando si fissa una scadenza; Una cifra non ancora fissata; Possono essere SMS o cifra ti; La cifra che guadagnano le star del cinema fra; cifra ... tonda; Il pugile... senza pile; L Andrea definito dal Vasari pittore senza errori; Il pianista le fa senza muoversi; È canoro ma senza coro; Fra di loro primeggiava Pavarotti ; Il nome d arte di Mario Girotti ; Si dice di cifra senza rotti ; Cognome della seconda moglie di Luciano Pavarotti ; Cerca nelle Definizioni