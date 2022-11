La decide il manager di un impresa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La decide il manager di un impresa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STRATEGIA

il security manager è la figura di riferimento per l'organizzazione, la gestione e l'assunzione di responsabilità della sicurezza di un'azienda. in quest'ottica...

È univoca e/o il cui esito è incerto. la parola strategia deriva dal termine greco antico strategia (stata) che vuol dire "arte del condottiero dell'esercito"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

