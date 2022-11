Dato in restituzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dato in restituzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RESO

Significato/Curiosita : Dato in restituzione

Dei terzi del valore di questi beni o attività dovrebbe garantire la restituzione del capitale e delle cedole di interessi indicate nell'obbligazione....

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi reso (disambigua). reso (in greco antico s rhsos) è un personaggio della mitologia greca... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con dato; restituzione; È azzardato farvi un salto; Il movimento pittorico di cui Bruno Munari fu uno dei fondato ri; L imperatore con l elmo chiodato ; Soldato con la caserma presso un hangar; restituzione di denaro indebitamente versato; Prevede una restituzione ; restituzione dei soldi spesi; Ottenuto in restituzione ; Cerca nelle Definizioni