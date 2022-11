Crescono sulla schiena del maiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Crescono sulla schiena del maiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SETOLE

Significato/Curiosita : Crescono sulla schiena del maiale

Con esemplari di maiale domestico che vengono liberati in natura; da questa unione nascono esemplari che fisicamente ricordano il maiale domestico ma che...

setola – nome comune di setae, struttura di piante e animali di tipo e funzione differente fra loro ma somigliante a setole o peli giuseppe setola – criminale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con crescono; sulla; schiena; maiale; In quello botanico non crescono verdure; Vi crescono le palme; Lo sono i vegetali che crescono nei campi coltivati; crescono anche sulle rocce; Veloce veicolo sulla neve; Si fa portando la mano destra sulla fronte; Vigila sulla salute di tutto il mondo; L articolo sulla scala; Pezzo di schiena del maiale commestibile; La pinna sulla schiena ; Un muscolo della schiena ; Appoggio per la schiena di un divano; Lavora e insacca carne di maiale ; L arrosto di maiale al forno; Pelle commestibile del maiale ; Un... maiale con le zanne; Cerca nelle Definizioni