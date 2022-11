Si crea dove c è troppa gente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si crea dove c è troppa gente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PIGIA PIGIA

Significato/Curiosita : Si crea dove c e troppa gente

Lavorare troppo duramente. 15. non mi importa veramente di ciò che succede ad alcuni pazienti. 16. lavorare direttamente a contatto con la gente mi crea troppa...

Propria tradizione, che viene tramandata fino ai giorni nostri. oggi non si pigia più l'uva con i piedi, ma rimane l'usanza di andare da un maso all'altro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

