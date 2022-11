Le consonanti in ovile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le consonanti in ovile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : VL

Significato/Curiosita : Le consonanti in ovile

Pastorizia, ma di ambito essenzialmente pugliese, è inoltre il termine jazzo (="ovile"). e ancora dalla puglia è sopraggiunta la parola quarata, un astruso termine...

Ente ferroviario danese vl – codice hasc del comune di vasilevo (macedonia del nord) vl – codice vettore iata di air via vl – codice iso 3166-2:al del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con consonanti; ovile; Le consonanti in dose; Un tipo di consonanti ; Sinonimo di consonanti ; Pure senza consonanti ; Comune del Veneziano che fu un importante sede vescovile ; Le precedono nell ovile ; Una lettera vescovile ; Le consonanti nell ovile ; Cerca nelle Definizioni