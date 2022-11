Si conservano in dispensa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si conservano in dispensa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CIBARIE

Significato/Curiosita : Si conservano in dispensa

In cui già abitavano i duchi di milano. si conservano in essa rocchetta le monitioni da guerra, e da bocca in quantità tale, che possono più anni mantenersi...

Girare una ruota e mangiare una delle cibarie contenute nello spicchio indicato da una bandierina. le cibarie contenute nello spicchio erano: lumaca... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

