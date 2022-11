Confina con l Egitto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Confina con l Egitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SUDAN

Significato/Curiosita : Confina con l egitto

Ovest nella triplice frontiera egitto-libia-sudan, all'incrocio con il meridiano 25° est, che costituisce il confine tra egitto e libia a nord, quindi prosegue...

Vedi sudan (disambigua). coordinate: 15°n 32°e / 15°n 32°e15; 32 il sudan (sudàn; in arabo: , al-sudan), ufficialmente repubblica del sudan (in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

