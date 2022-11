Codice per fare bonifici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Codice per fare bonifici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IBAN

Significato/Curiosita : Codice per fare bonifici

Immutabilmente visibile sulla blockchain per sempre. occorre fare molta attenzione nella trasmissione del codice alfanumerico in quanto eventuali errori...

Numero iban su un estratto conto bancario (fittizio) britannico l'iban è un codice alfanumerico utilizzato nelle transazioni fra conti correnti diversi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con codice; fare; bonifici; Chi ne esce, agisce contro il codice ; codice abbrev; Il codice genetico; Sigla di un codice dello smartphone; fare tale e quale; Materiale per fare cappelli; Induce a fare del bene; Ama fare quello che fanno gli altri ma non è il plagiario; Da quelli correnti si effettuano bonifici ; Un codice per i bonifici ; Codice per effettuare bonifici ; Un codice per bonifici ; Cerca nelle Definizioni