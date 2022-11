Clementi nel punire o docili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Clementi nel punire o docili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MITI

Significato/Curiosita : Clementi nel punire o docili

Molti avevano sostenuto la pena capitale, gaio giulio cesare propose di punire i congiurati con il confino e la confisca dei beni. il discorso di cesare...

Trade and industry – miti) – ministero giapponese i miti – raccolta di fiorella mannoia carlotta miti – attrice italiana luca miti – musicista e compositore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con clementi; punire; docili; Benevoli, clementi ; Un piccolo agrume simile alla clementi na; Il frutto detto clementi na; Oh my __, clementi ne, brano folk americano ing; Mite nel punire ; Michel, autore di Sorvegliare e punire ; punire aggredendo in massa qualcuno; punire severamente; Come bestie docili ; Calmissimo, docili ssimo; Predisposte alla calma e alla docili tà; Calmissime, docili ssime; Cerca nelle Definizioni