La città spagnola con la celebre Moschea-Cattedrale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città spagnola con la celebre Moschea-Cattedrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CORDOBA

Significato/Curiosita : La citta spagnola con la celebre moschea-cattedrale

la basilica cattedrale metropolitana primaziale della santa vergine maria assunta, nota semplicemente come duomo oppure cattedrale di palermo, è il principale...

Coppa america: 1 2001 cordoba.

Altre definizioni con città; spagnola; celebre; moschea; cattedrale; La città dell Abruzzo nota per i confetti; città dell Oregon; La città della Madonnina; È una pratica due posti da città ma non è la Vespa; La città spagnola di una famosa corsa di tori; La danza spagnola resa celebre da Ravel; Città spagnola con un rinomato palmeto; Nativi americani alla spagnola ; celebre film di Steno del 1954; È celebre il suo mago; Lo rese celebre il naso; Città dell Inghilterra celebre per il suo collegio; moschea Faysal In giro per il mondo; Torre della moschea ; Torre della moschea da cui canta il muezzin; Ospita l antica moschea -cattedrale Mezquita; La città con la cattedrale più grande di Francia; Città della Puglia con una celebre cattedrale sul mare; Città francese con celebre cattedrale ; Ospita l antica moschea-cattedrale Mezquita; Cerca nelle Definizioni