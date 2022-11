La città dell Abruzzo nota per i confetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città dell Abruzzo nota per i confetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SULMONA

Significato/Curiosita : La citta dell abruzzo nota per i confetti

Disambiguazione – "confetti" rimanda qui. se stai cercando l'album delle little mix, vedi confetti (album). confetti il confetto è un dolce formato da...

Maiella, sulmona è nota nel mondo per la secolare tradizione nella produzione dei confetti. inoltre è sede vescovile dell'omonima diocesi sulmona-valva.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

