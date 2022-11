Chuck Berry ne è considerato il padre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chuck Berry ne è considerato il padre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ROCK AND ROLL

Significato/Curiosita : Chuck berry ne e considerato il padre

Statunitense, in particolare di musica blues e rock and roll. chuck berry, you can't catch me, 1956. è considerato uno degli iniziatori del rock, oltre a essere...

rock and roll (disambigua). il rock and roll (lett. "dondola e rotola"), spesso scritto anche con la grafia rock 'n roll, rock 'n' roll o rock & roll... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con chuck; berry; considerato; padre; Il chuck autore del best seller Fight Club; Il chuck protagonista di Walker Texas Ranger; Animali come Don chuck ; Pensa e fa... per chuck Palahniuk; L Huckleberry personaggio di Mark Twain; Supereroina interpretata da Halle berry ; Lo Huckleberry di Mark Twain; In quella di polizia c erano Mahoney e Tackleberry ; Lo stretto considerato la fine del mondo; Così fu considerato Giordano Bruno dalla Chiesa; Pinnipede considerato a rischio d estinzione; Svalutato e considerato con meno stima; Aiutò il padre Ulisse a sterminare i Proci; Il Claude, matematico americano, definito il padre della teoria dell informazione; È padre di un padre di un padre ; Il padre del bisnonno; Cerca nelle Definizioni