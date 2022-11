Chi l inventa, spera di farla franca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi l inventa, spera di farla franca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Gloria. foscolo, che è costretto a fuggire di gente in gente (in morte del fratello giovanni, vv. 1-2), spera che un giorno le muse, che conservano la memoria...

bugia – candeliere provvisto di manico e bocciolo in cui viene infilata la candela. bugia – città dell'algeria bugie – altro nome delle chiacchiere, dolce...