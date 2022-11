Cede un veicolo in uso temporaneo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cede un veicolo in uso temporaneo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : NOLEGGIATORE

Significato/Curiosita : Cede un veicolo in uso temporaneo

, la quale vettura veniva recuperata da un veicolo di sicurezza, e delle vetture passate accanto al veicolo di sicurezza che stava recuperando la vettura...

Periodo di tempo convenuto (noleggio a tempo), i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi. il nolo è calcolato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con cede; veicolo; temporaneo; Brano introduttivo che precede una fuga o una suite; Precede Karajan; Così procede chi va muovendosi nell oscurità; Deciso in precede nza; Veloce veicolo sulla neve; Un veicolo degli alieni; Autoveicolo per trasporti; veicolo uguale all autobus; Contemporaneo , attuale; Storico inglese contemporaneo tra i fondatori della scuola di Cambridge; temporaneo ; L Hirst controverso artista contemporaneo ; Cerca nelle Definizioni