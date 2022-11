Casetta di legno russa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Casetta di legno russa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ISBA

Significato/Curiosita : Casetta di legno russa

La casetta di pietro il grande (in russo: i: domik petra i o domik petra pervogo o domik petra velikogo) è una piccola casa di legno, prima...

isba nel villaggio di kušalino, oblast' di tver'. l'isba (in russo: ´ izba) è una tipica abitazione rurale russa, a uno o due piani, interamente costruita... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Una casetta fra gli alpeggi; casetta agricola russa; Una casetta di neve; Una graziosa casetta tra il verde; Artistico rivestimento di legno per pareti; In legno e in ferro; Pregiato legno durissimo; Asta di legno per rilievi topografici; Il Nikolaj tra i grandi della letteratura russa ; Casa di campagna russa ; Era una misura itineraria russa ; russa del passato;