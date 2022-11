Cambiare di nuovo l ordine delle carte nel mazzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiare di nuovo l ordine delle carte nel mazzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : RIMESCOLARE

Significato/Curiosita : Cambiare di nuovo l ordine delle carte nel mazzo

L'assu, cuccu, picuzzo, picozzo, asucafuce) è un gioco di carte che si pratica con un mazzo di 40 carte divise in quattro semi: cuori, quadri, fiori, picche...

Lingua lombarda: tarél, che indica il bastone in legno che serve per rimescolare la polenta nel paiolo di rame rosso, utilizzato durante la preparazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

