Cade cinquanta giorni dopo Pasqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cade cinquanta giorni dopo Pasqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PENTECOSTE

Significato/Curiosita : Cade cinquanta giorni dopo pasqua

Festa per l'inizio del raccolto. pentecoste cade il cinquantesimo giorno dal "giorno dopo il sabato" di pasqua, secondo quanto dice lv 23,11. l'interpretazione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pentecoste (disambigua). pentecoste (in greco antico: petst [µa], pentekost [heméra]... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

