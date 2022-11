Il biblico generale cui Giaele conficcò un chiodo in testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il biblico generale cui Giaele conficcò un chiodo in testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SISARA

Significato/Curiosita : Il biblico generale cui giaele conficco un chiodo in testa

Jacopo vignali, giaele e sisara sisara o sisera era un generale dell'esercito di iabin, re cananeo di cazor. menzionato nella bibbia, fu battuto da barac... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con biblico; generale; giaele; conficcò; chiodo; testa; Il film biblico con Russell Crowe; Il biblico re sposo di Gezabele; biblico figlio di Gedeone; Un poltrone... biblico ; Gran confusione generale ; In generale , ogni animale con due piedi; generale in tre lettere; Hans Joachim von..., grande generale prussiano; Il biblico generale che giaele uccise conficcandogli un chiodo in testa; Il generale cananeo la cui morte per mano di giaele è narrata nel Libro dei Giudici; Il biblico generale ucciso da giaele ; La santa nella cui fronte si conficcò una spina della corona d'un crocifisso; Il pugile in declino li appende al chiodo ; Un chiodo per collegare elementi metallici; Un chiodo fisso; Il biblico generale che Giaele uccise conficcandogli un chiodo in testa; La pelliccia che gli animalisti non contesta no; Si usa solo in testa ; Montarsi... la testa ; Pilastrino con testa ; Cerca nelle Definizioni