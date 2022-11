Battere le ali volando - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Battere le ali volando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : REMIGARE

Significato/Curiosita : Battere le ali volando

Quindi di disimpegnarsi con largo anticipo rispetto all'esplosione anche volando a quota bassissima. inoltre gli harrier erano dotati di razziere per razzi...

Il sol, ove distende bianco manto la neve, una migrante schiera di navi remigar per l acque degli ampli oceani, ed affollarsi tutte verso un magico tempio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

